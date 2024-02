Penha Fumagalli quer definir vice da chapa até o fim de março

Prefeita de Rio Grande da Serra e pré-candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD) quer adiantar a definição do seu vice e espera que até o fim de março o nome já seja conhecido. A mandatária diz que as articulações já estão bem avançadas e que alguns partidos da frente de apoio já manifestaram interesse em indicar o vice.

“O diálogo é muito importante neste momento. Aos poucos estamos conseguindo construir o nome, ouvindo todos que estão com a gente e com muita maturidade vamos definir”, discorreu ela, durante visita ao Diário.

Estão sob o guarda-chuva de Penha nesse momento seis partidos: PT, PCdoB, PV, DC, PRTB e PRD. A prefeita acredita que essa pluralidade será um importante trunfo da sua candidatura.

“Graças a Deus estou conseguindo construir uma aliança com partidos aliados à nossa candidatura, temos boa circulação na direita, na esquerda, no centro-esqueda, no centro-direita e isso acaba ajudando bastante, favorece muito. Temos boa relação com o governo estadual e com o governo federal. Temos apoios de ministros, como o Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Luiz Marinho (Trabalho), bem como o do prefeito Paulo Serra (Santo André) e alguns deputados”, descreve em demonstração de força.

Embora já esteja vivenciando o clima eleitoral, Penha não fugiu de alguns temas espinhosos à sua administração. Sobre o Cemitério Municipal, que sido motivo de críticas, com denúncias de falta de vagas, exumações atrasadas, falta de coveiro, zeladoria falha, entre outras, a prefeita garante que as obras estão acontecendo no local e que a previsão de conclusão é para o final de março ou início de abril.

“Não dá para arrumar 100% de toda a extensão do cemitério de uma vez. Estamos indo aos poucos”, explicou celebrando o fato de já ter entregue o velório municipal que ficou fechado por mais de quatro anos.

Sobre a rodoviária, Penha observou que o governo está concluindo o novo projeto arquitetônico e que a previsão de entrega é para antes das eleições. “Pegamos um projeto muito pobre, que não contemplava parte elétrica, hidráulica e o entorno. Tivemos que refazer do zero. Dentro de alguns dias dias já vamos divulgá-lo para a sociedade, licitar e ampresa e tocar a obra”, finalizou.