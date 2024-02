Marcelo Lima repete Rodrigo Garcia

Enquanto o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), não define quem será seu candidato na disputa eleitoral deste ano, o ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB) segue acelerado nas articulações fora do governo para se viabilizar dentro do grupo morandista. Mas, ele tem dado algumas pistas de que pode ser candidato mesmo sem suporte de Morando. Recentemente, seu grupo eleitoral começou a divulgar que Marcelo não representa nem um lado nem outro, mas, sim, o futuro de São Bernardo. A tática foi a mesma utilizada pelo ex-governador Rodrigo Garcia na eleição ao Palácio dos Bandeirantes em 2022. Embora no cargo, Garcia enfrentava uma polarização entre o candidato do então presidente Jair Bolsonaro (PL) - Tarcísio de Freitas (Republicanos) - e o nome de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Fernando Haddad (PT). Garcia nem sequer foi ao segundo turno, apoiou Tarcísio (que venceu Haddad) e submergiu politicamente. Será que o roteiro se repetirá com Marcelo? É o que aliados do socialista buscam saber.

Pesquisa portuguesa

O Instituto Paraná Pesquisas fez um levantamento a respeito das eleições legislativas em Portugal – pleito que vai definir 230 integrantes da Assembleia Nacional e o primeiro-ministro para um mandato de quatro anos. O Aliança Democrática PSD-CDS-PPM e o Partido Socialista estão praticamente empatados numericamente – 21,4% a 21,1%, enquanto o Chega tem 16,9%. O instituto ouviu 1.203 eleitores sendo 840 deles votantes no dia 10 de março.

Novo emprego

Ex-secretário de Saúde de Ribeirão Pires, Audrei Rocha foi anunciado como secretário de Finanças da prefeitura de Salto, no Interior do Estado. O município é governado por Laerte Sonsin Júnior, eleito pelo PL.

Tudo certo

Suplente de vereador em São Bernardo e que assumiu a cadeira após a morte do vereador Afonsinho (PSDB), Lindomar Babá (PSDB) chegou a um acordo com o governo municipal: vai manter ao menos 90% dos funcionários que eram de Afonsinho. Ele vai nomear de um a dois quadros de sua confiança para tocar os trabalhos no período em que ficar no Legislativo - que vai acabar em abril, quando os vereadores licenciados para ocupar postos no primeiro escalão do prefeito Orlando Morando (PSDB) retornam à Casa.

Além do apoio

Não foi só o outdoor e as entrevistas que escancaram o apoio do ex-prefeito William Dib à pré-candidatura a prefeito do deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) em São Bernardo. Homem-forte na gestão Dib, Eurico Leite tem participado ativamente das costuras eleitorais e desenho de estratégia política da pré-campanha.

Buzinaço

Integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em São Caetano, Pedro Umbelino organizou um buzinaço a favor do impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com base nas declarações do petista, que comparou a guerra entre Israel e Hamas, na Faixa de Gaza, ao Holocausto. A atividade aconteceu na Avenida Goiás, em frente à Câmara.

Apoio

Ao que parece, o ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB) decidiu mesmo retomar as andanças políticas em Rio Grande da Serra. Na noite desta quarta-feira, teve reunião com Dayana Franco, filha do ex-prefeito Cido Franco. “Papo muito agradável e produtivo. Fico feliz em fazer parte deste projeto”, confidenciou Dayana.

Dengue

O deputado federal Alex Manente (Cidadania) anunciou que contraiu dengue. Ele relatou ter sentido fortes dores, sem vontade de dormir, foi ao médico e exames constataram a doença. Ele gravou vídeo ao lado da filha Millene, que está no último ano do curso de Medicina, para alertar sobre o diagnóstico e o tratamento, além de pedir que a população se esforce para não deixar água parada - principal ambiente para o nascedouro do mosquito Aedes aegypti.