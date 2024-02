Bolsas de NY fecham mistas; S&P e Dow renovam recorde e Nasdaq cede com pressão das titãs de TI

As bolsas de Nova York encerram a sexta-feira, 23, com desempenhos divergentes. O S&P 500 e o Dow Jones subiram e cravaram novos patamares históricos, mesmo após terem se distanciado das máximas do pregão em Wall Street. As ações do setor de tecnologia recuaram e penalizaram o Nasdaq, em um ajuste após a euforia da sessão de ontem, gerada pelos resultados robustos da Nvidia no quarto trimestre e projeções mais fortes do que o esperado. A Nvidia conseguiu ainda prolongar seus ganhos no pregão, resistindo a correções do salto de mais de 16% da véspera.

O Nasdaq cedeu 0,28%, aos 15.996,82 pontos. O Dow Jones terminou em alta de 0,16%, aos 39.131,86 pontos, após máxima de 39.282,28 pontos. O S&P 500 teve variação de +0,03%, aos 5.088,80 pontos, depois de ter superado os 5.100 pontos e atingido 5.111,06 pontos. O Dow Jones e o S&P 500 voltaram a marcar recorde histórico de fechamento. No ganho acumulado na semana, o Nasdaq subiu 1,40%, o Dow Jones, 1,30% e o S&P 500, 1,66%.

Nesta sexta-feira, a Nvidia subiu 0,36%, após disparar 16,40% na quinta-feira, à luz do anúncio do aumento de 769% de seu lucro líquido no quarto trimestre, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre os outros nomes do setor de tecnologia, Meta cedeu 0,43%, depois de registrar avanço de mais de 3% na quinta-feira. A Microsoft caiu 0,32%, devolvendo parte da alta de 2,35% ontem. A Apple cedeu 1%, ante ganho de 1,12% ontem. A Amazon conseguiu esticar o bom momento e subiu 0,23%.

As ações da Dell Technologies avançaram 2,90%. A Bank of America Securities elevou o preço-alvo para o papel da companhia de laptops e servidores de US$ 82 para US$ 98, citando a expectativa de impulso contínuo no negócio de servidores e aumento de pedidos no quarto trimestre de 2024. "Vemos servidores de IA e PCs habilitados para IA como motores de crescimento a médio prazo", escreveram analistas da corretora do BofA em nota nesta sexta-feira. A Dell divulga balanço em 29 de fevereiro.

Do lado das empresas que divulgaram balanços, a Warner Bros Discovery cedeu 9,94%, depois que o conglomerado de mídia reportou resultados decepcionantes no quarto trimestre e não forneceu projeção de fluxo de caixa livre para 2024. A Warner Bros. Discovery anunciou uma perda de US$ 0,16 por ação sobre uma receita de US$ 10,28 bilhões. Analistas consultados pela FactSet esperavam uma perda por ação de US$ 0,08 sobre receitas de US$ 10,34 bilhões. A empresa registrou 97,7 milhões de assinantes diretos de seus serviços de streaming no quarto trimestre, acima das estimativas dos analistas de 95,6 milhões, de acordo com a FactSet. O desempenho ocorreu após quedas sequenciais no segundo e terceiro trimestres, à medida que uma variedade de serviços de streaming, incluindo Netflix, Disney+ e Paramount+, lutam pela participação de mercado.

*Com Dow Jones Newswires