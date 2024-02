EUA ampliam sanções contra a Rússia por guerra contra Ucrânia e por morte de dissidente

O governo dos Estados Unidos anuncia nesta sexta-feira, 23, em comunicado do Departamento do Estado, a ampliação de sanções contra a Rússia para responder à guerra na Ucrânia. A administração de Joe Biden diz que a medida é tomada em conjunto com aliados, a fim de coibir a "influência global maligna" do regime russo e também por causa da morte do dissidente Alexei Navalny, bem como diante da maior intensidade da repressão interna.

Serão ainda impostos controles à exportação contra mais de 500 indivíduos e entidades. "Há um vínculo claro entre o autoritarismo da Rússia, sua repressão à dissidência doméstica e a agressão no exterior", afirma a nota oficial.

O Departamento do Estado diz que imporá sanções contra mais de 250 entidades e indivíduos, a fim de ajudar a restringir a receita do regime russo e seu acesso a tecnologias para o esforço de guerra, bem como realizar atividades de desestabilização pelo mundo.