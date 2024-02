Ponte Preta tem como desafio quebrar tabu diante do Corinthians na Neo Química Arena

Focada em voltar a vencer após dois jogos de jejum para continuar na briga pela classificação no Grupo B do Campeonato Paulista, a Ponte Preta tem um desafio importante neste final de semana. Afinal, no domingo, enfrenta o Corinthians, às 20h, na Neo Química Arena, em São Paulo, local onde nunca venceu e tenta quebrar o tabu.

Ao todo, em nove jogos disputados no estádio desde a sua inauguração, o Corinthians venceu oito e um duelo terminou empatado. Para conquistar a primeira vitória em solo adversário, o técnico João Brigatti contará com um importante retorno para escalar o time titular: o volante Emerson Santos.

O atleta se recuperou de uma pancada sofrida no joelho direito contra o São Paulo, que o tirou das últimas duas rodadas e agora volta a ficar à disposição. Os atacantes Gabriel Novaes e Dodô, que também foram baixas nos últimos dois compromissos, ainda seguem entregues ao departamento médico e não devem ser relacionados.

Na defesa, Nilson Júnior é dúvida por conta de um incômodo muscular. Caso seja baixa, Mateus Silva começará jogando ao lado de Castro e Haquin. Até por conta disso, a Ponte Preta deve entrar em campo com a seguinte formação: Pedro Rocha; Castro, Haquin e Nilson Júnior (Mateus Silva); Igor Inocêncio, Emerson Santos, Léo Naldi, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Jeh.

Com 13 pontos, a Ponte Preta aparece na terceira colocação do Grupo C e está brigando pela classificação com o Água Santa, que tem 14.