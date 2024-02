Após internação de Ivete Sangalo, filho se declara nas redes sociais

Após a intensa agenda de Carnaval, Ivete Sangalo foi parar no hospital ao ter tosse repetitiva. A princípio, a artista suspeitava de uma virose, mas o diagnóstico médico foi de pneumonia.

Após compartilhar a notícia através das redes sociais na última quinta-feira, dia 22, o filho da famosa resolveu fazer uma homenagem à matriarca. Através do feed do Instagram, o herdeiro compartilhou um registro em que apareceu com Ivete.

Pesquisei no Google: guerreira linda maravilhosa. Apareceu a foto dessa mulher aí, escreveu Marcelinho.

Assim que o registro foi publicado, a mãe respondeu:

Minha vida! Te amo meu filhão.

Alguns famosos também deixaram comentários para apreciar a mensagem do filho da famosa:

Ai, que amor. A própria. Amo vocês demais, declarou Sabrina Sato.

Amo essa dupla, declarou Gloria Groove.

É isso mesmo, meu amor!, disse Claudia Leitte.