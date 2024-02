Torcedores do Tigre terão que comprar ingressos nas bilheterias do Morumbis

Torcedores do São Bernardo FC que quiserem ir ao jogo contra o Santos no domingo, no Morumbis, só poderão adquirir os ingressos momentos antes do jogo na bilheteria do estádio (Portão 15A). Essa decisão foi tomada após reunião dos clubes com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e a Polícia Militar. Diante do risco da torcida santista comprar os ingressos destinados aos são-bernardenses, as vendas online foram suspensas.

No dia do jogo, a PM estará atenta à fiscalização e não permitirá a entrada de santistas no setor destinado aos torcedores do Tigre. As bilheterias aceitam dinheiro, cartão e Pix.