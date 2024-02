Atila recebe carta de anuência e deixa o Solidariedade

Após desistir da ação de justificativa para desfiliação partidária junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o deputado estadual Atila Jacomussi foi liberado pelo Solidariedade para se desfiliar da sigla sem perder a cadeira na Assembleia Legislativa. “Ele recebeu uma carta de anuência do partido para poder se desfiliar sem perder o mandato”, explicou o advogado Leandro Petrin. A carta foi assinada por Paulinho da Força, presidente nacional do Solidariedade. Atila havia desistido da ação pelo fato do andamento do julgamento indicar uma derrota iminente para o político. Procurado pelo Diário, o deputado preferiu não se pronunciar sobre a liberação. O deputado se filiou ao Solidariedade em 2021, depois de deixar o PSB, partido pelo qual exerceu o mandato de prefeito de Mauá, entre 2017 e 2020. À época, acertou com Paulinho da Força um cargo executivo na legenda com salário de R$ 20,8 mil. Em 2022, ele foi demitido do cargo - era contratado via CLT - depois que participou da campanha a deputada federal de Ely Santos (Republicanos). Por conta disso, além da demissão, segundo Atila, Paulinho da Força não enviou recursos financeiros do fundo partidário para a campanha do mauaense. Atila é pré-candidato à Prefeitura de Mauá e busca ingressar em partido aliado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Recentemente, sua esposa, Andreia Rolim Rios, assumiu o comando do União Brasil em Mauá.