Zagueiro Luan recebe homenagem pelos 250 jogos no Palmeiras: 'Motivo de muito orgulho'

A fratura em um dos dedos do pé esquerdo do capitão Gustavo Gómez abre espaço para Luan continuar na equipe titular do Palmeiras - o time jogou com três defensores diante do Corinthians. Contratado do Vasco em 2017, o zagueiro completou 250 partidas no Derby e recebeu uma homenagem do clube após o treino desta sexta-feira. Feliz da vida, não escondeu a emoção.

"Feliz e honrado. É motivo de muito orgulho representar este clube, que é o maior do Brasil. Atingir essa marca de 250 jogos é um privilégio muito grande, algo que consegui alcançar junto aos meus companheiros, que também têm marcas expressivas aqui dentro", comemorou Luan, após recebeu uma placa e uma camisa enquadrada em alusão ao feito, das mãos do vice-presidente Paulo Buosi.

"Fico feliz porque realmente somos uma família, vivemos o clube intensamente. Acima de tudo, gostamos e somos apaixonados pelo que vivemos aqui", continuou. "Como o Abel (Ferreira, técnico) fala, vamos sentir saudades, então procuro desfrutar e viver intensamente todos os momentos aqui com meus amigos. Sem dúvida, daqui um tempo, quando eu parar de jogar, sentirei falta do que vivo aqui."

Dos 250 jogos disputados pelo Palmeiras, Luan foi titular em 219, mostrando sua importância no elenco. É bicampeão da Libertadores (2020 e 2021), tricampeão do Brasileirão (2018, 2022 e 2023) e do Paulistão (2020, 2022 e 2023), campeão da Copa do Brasil (2020), da Supercopa do Brasil (2023) e da Recopa Sul-Americana (2022).

Mesmo defensor, tem oito gols com a camisa alviverde e outras seis assistências. Números que espera melhorar em duelo com o Mirassol, neste sábado, na Arena Barueri, pela 10ª rodada do Paulistão. Luan é o zagueiro com mais vitórias pelo clube na história do Brasileirão, com 85.

Nada, porém, de desprezar o próximo adversário. "O Mirassol é uma boa equipe, assisti a alguns jogos, tem o artilheiro do campeonato... O Mozart é um bom treinador, trabalha muito bem. O time deles é consistente, acredito que será um grande jogo", afirmou. "Temos um plano de jogo e vamos seguir para conseguir a vitória, é disso que nos alimentamos e por isso conseguimos alcançar marcas expressivas como essa."

O zagueiro aproveitou para elogiar o jovem Naves, que entrou diante do Palmeiras na vaga de Gómez e vem sempre ajudando a equipe. "Muito feliz pelo Naves, vendo ele crescer. O desenvolvimento dele está sendo muito rápido, surpreendente. Ele tem muito potencial. Sou suspeito para falar porque eu vejo o estilo de jogo dele e lembro um pouco de mim quando era mais novo", avaliou. "Para mim, ele tem mais potencial do que eu tinha na idade dele e acredito que ele pode ter uma grande carreira. É um garoto de cabeça boa, de família legal. Torço muito por ele, espero que continue sendo esse garoto trabalhador, apaixonado pelo futebol, que estuda e gosta do jogo."