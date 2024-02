Mark Tuan, membro do GOT7, anuncia show em São Paulo

Pode ir preparando a carteira, porque 2024 mal começou e já promete esgotar as contas bancárias dos kpoppers! Para a alegria dos amantes de música sul-coreana, diversos artistas já confirmaram shows no Brasil.

Mark Tuan se tornará o quarto integrante do GOT7 a realizar uma apresentação no nosso país tropical, pois Jay B e Jackson já vieram em anos anteriores e Bambam possui apresentação marcada para março.

Após se depararem com o anúncio de que o cantor norte-americano realizará um show único em São Paulo no dia 30 de maio, as ahgases foram à loucura com a ideia de ver dois membros do mesmo grupo no mesmo ano.

Mark estará vindo com a turnê The Other Side e a venda geral dos ingressos começa no dia 1º de março. Uma pré-venda será realizada no dia 29 de fevereiro.