Beatriz e Isabelle são a última dupla a deixar prova de resistência no BBB24; liderança será decidida no programa ao vivo

Mais uma prova de resistência chegou ao fim no BBB24! Depois de um pouco mais de cinco horas de dinâmica, Beatriz e Isabelle foram a última dupla a deixar o provódromo e decidirão a liderança no programa ao vivo desta sexta-feira, dia 23, com Tadeu Schmidt.

Dormiu em paz e perdeu tudo que rolou na prova? Não se preocupe, a gente te conta:

Para começar, foi uma disputa pouco acirrada. Nos primeiros minutos de prova, a primeira dupla já desistiu, composta por MC Bin Laden e Lucas Henrique. Michel e Raquele foram logo depois, seguidos por Rodriguinho e Leidy Elin, que ficaram cerca de meia hora.

Um pouco depois, foi a vez de Yasmin e Wanessa desistirem. Com um pouco mais de três horas de prova, Davi e Matteus se desequilibraram, deixando a disputa entre Beatriz, Isabelle, Pitel e Fernanda.

E então chegamos na manhã desta sexta, quando, com um pouco mais de cinco horas de prova, Pitel disse para Fernanda:

- Não aguento mais, não. Desculpa.

Então Fernanda respondeu:

- Não tem problema.

Fazendo Isabelle e Beatriz serem a dupla vencedora. E, agora, quem será que assumirá a liderança?