Ricardo Vianna abre o coração e comemora aniversário de Lexa: Mudou minha vida

Na última quinta-feira, dia 22, Lexa comemorou seu aniversário de 29 anos de idade. Seu namorado, Ricardo Vianna abriu o coração e compartilhou fotos ao lado da cantora, durante a festa dela. Na legenda, o ator encheu a funkeira de elogios, enumerou as características que ele mais admira nela e revelou que mudou sua vida.

Hoje é aniversário da minha vida! O que falar dessa pequena grande mulher? Lexa é A braba, pisa firme, séria, trabalhadora, íntegra, de caráter único e de uma educação ímpar. Por onde passa leva seu sorriso contagiante que chega até os rostos das pessoas, traz amor, alegria e muita generosidade. Essa mulher mudou minha vida, assim como muda de todos que convivem com ela. Eu me sinto mais maduro, me sinto muito amado e não me canso de elogia-la, admira-la, seja dormindo (coisa mais linda) ou acordada (admirando suas atitudes e forma de enxergar a vida).

Continuando, Ricardo contou como tem sido feliz no relacionamento com Lexa e declarar todo seu amor nessa fase do namoro:

Meu amor, eu só tenho a agradecer por ter você nessa jornada comigo, por dormir e acordar do seu lado, por cada conversa, por cada carinho, cada risada, cada lágrima que cai dos meus olhos quando te vejo feliz, emocionada ou até mesmo triste. Sentir alegria ou a dor do outro é empatia, um dos sentimentos mais importantes e lindos para se carregar. Outro lindo sentimento para se carregar, segundo o budismo, é a gratidão e eu agradeço todo dia por Deus ter te colocado em meu caminho. Eu estou sempre aqui para você! Te amo daqui até a lua!