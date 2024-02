Sandy é anunciada como artista convidada dos shows de Andrea Bocelli no Brasil

Ela está com tudo! Andrea Bocelli celebrará o seu aniversário de 30 anos de carreira com quatro shows do Brasil, que acontecerão em maio nas cidades de Belo Horizonte, Brasília e São Paulo. Os fãs do artista ainda poderão contar com a presença de uma convidada mais do que especial nas apresentações.

Nesta sexta-feira, dia 23, Sandy foi anunciada como a atração convidada dos shows. Em uma publicação nas redes sociais, a empresa que está organizando a vinda de Andrea escreveu:

ARTISTA CONVIDADA: SANDY. Temos a honra e o prazer de apresentar a convidada de Andrea Bocelli na turnê que celebra os 30 anos de carreira do tenor mais amado do mundo! Com sua voz doce e carisma, Sandy trará ainda mais brilho aos concertos que acontecem em maio em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

Nos comentários da publicação, Lucas Lima brincou:

Assim? esse ano só projetos pequenos? minimalistas?