Do Pentágono em 1981... ...aos acadêmicos de 1863. Gerações extremamente diferentes... Mas, os sonhos, estes são semelhantes.

“O poeta da turma e da geração era Fagundes Varella, que, embora nômade, eterno caminheiro, seguiu regularmente o curso até o terceiro ano”.

O reencontro deste mês de uma antiga turma de ex-alunos do Pentágono em Santo André, ontem focalizado aqui em Memória, inspirou a página a buscar outros modelos de confraternização.

No presente caso, o inicio de uma série de artigos publicados pelo Estadão em 1909, assinados por Almeida Nogueira.

O autor registrou nas páginas do jornal os primeiros tempos da Academia de São Paulo, moços de várias partes do País que vinham à nossa capital estudar Direito.

Sobrevive a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, resistem as histórias graças às pesquisas realizadas 115 anos atrás.

Daquele primeiro artigo de 1909:

A Estrada de Ferro de Santos a Jundiaí, por aquele tempo aberta ao tráfego, e logo depois a Paulista, a Sorocabana e outras, iam sem tardança afogar a velha, poética, lendária Paulicéia em ondas e ondas de forasteiros e de riquezas acumuladas na terra roxa.

Terminava o ciclo dos trovadores para começar o dos industriais. E o príncipe perfeito, sua alteza o estudante, ia ser deposto pelo caixeiro viajante.

Arruavam-se o campo do Chá, o Bexiga. Entravam no alinhamento o Brás, a Mooca, a Ponte Grande. A Penha perdia o encanto, uma vez servida pela locomotiva, pelo bonde elétrico e pelo gás corrente.

PANO RÁPIDO

O estudante do século XIX, tornado veterano no início do século XX, contava a sua história. E os veteranos deste início do século XXI, que história estão a contar?

Uma dica aos amigos do Pentágono, turma de 1981: um bom começo seria registrar o nome completo dos colegas reunidos em 4 de fevereiro. De onde cada um veio; que caminhos seguiram.

“Jovens Somos do Liceu... cinquenta anos depois”. Aqueles estudantes e professores da escola de Cachoeiro de Itapemirim (ES) deram estas e outras respostas num livro maravilhoso de crônicas, em 1986.

Turma da Química do Pentágono desta segunda foto tão linda: quem se dispõe a escrever suas memórias?

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 26 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8633

MANCHETE – Fleury manda arrumar Avenida dos Estados.

Vinte e um dias depois de as enchentes terem aberto novas crateras e de o Diário ter iniciado a publicação do placar da vergonha, o governador Antonio Fleury Filho decidia assumir os reparos do trecho avariado da avenida em São Caetano.

CULTURA & LAZER – Teatro do Sesi Santo André está de volta.

Fechada há 13 anos, a sala seria reaberta em 3 de março (de 1994) com proposta de alternar eventos da entidade com produções locais na Parada Prefeito Saladino.

DIARINHO – Entrava em cartaz a peça teatral “Os Amigos do Diarinho”, espetáculo que levava o suplemento infantil do Diário aos palcos.

Direção: Carlos Moreira, com Loly Siqueira e Rodolfo David.

A estreia seria no Espaço Cultural Escola Bambini Master, no bairro Jardim, em Santo André.

EM 26 DE FEVEREIRO DE...

1909 – Do espirituoso correspondente do Estadão em Ribeirão Pires:

Não tem outro fim as nossas correspondências, nesta folha, senão o de pugnar pelo levantamento moral desta terra, que há muito anda precisando de saneamento social.

O correspondente unicamente quer justiça e ordem; a César o que é de César.

Quem escreve estas linhas não tem credo político.

1939 - Fundado, na Vila Camponesa, em São Bernardo, o Esporte Clube São José, antecessor do Piraporinha Futebol Clube.

