Christopher Uckermann e Christian Chávez do RBD são barrados de premiação, entenda

Na noite da última quinta-feira, dia 22, aconteceu em Miami, nos Estados Unidos o Prêmio Lo Nuestro. O evento focado na comunidade latina não foi feito só de comemorações. Segundo Christopher Von Uckermann e Christian Chávez a organização barrou a entrada dos representantes do RBD.

Christopher compartilhou um vídeo ao lado do colega do RBD em que conta melhor o que rolou. De acordo com ele, após a passagem no tapete vermelho não puderam entrar no local, pois estavam com ingressos errados:

- Olá a todos. Aqui estamos saindo do prêmio Lo Nuestro. Não vamos estar com vocês porque recebemos convites errados e parece que não havia mesa, o que me surpreende um pouco. Organização estranha. Nós não pudemos entrar no evento porque não tínhamos os convites certos.

O cantor da banda mexicana, que estava concorrendo em duas categorias, Uckermann completou em outro vídeo dizendo que o RBD é mais forte que esses contratempos.

- Isso nos dói em nome do RBD, mas somos maiores que isso.