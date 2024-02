Esposa de Daniel Alves desabafa após condenação do ex-jogador por estupro

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, usou as suas redes sociais para fazer um desabafo após o ex-jogador ser condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro.

Através de alguns vídeos, a modelo, que recebeu muitas mensagens após a condenação, contou que estava surpresa com as feministas. Segundo Joana, elas pregam uma coisa, mas fazem outra.

- Estava pensando aqui e, se posso intitular, são incoerentes. Porém, me surpreendeu bastante as feministas. Falam umas coisas e pregam outras... Como é que estão dizendo por aí? Chamam de frívola, de garotinha... e perguntam: por que está trabalhando? Mas, se não trabalho, quem está pagando as contas? Mas tem coisa pior, barbaridades piores que escuto por aí.

Em seguida, Joana falou sobre as suas aparições e desabafos em sua conta oficial no Instagram:

- E outra coisa, não vivo publicando nas redes sociais, não é o meu 24/7. E não é sempre que tem que ser como me sinto, como deixo de me sentir. Quando me abro e quero expressar meus sentimentos, faço. E quando não, não tem um porquê. Só com meus amigos, no meu íntimo, só com os que estão convivendo comigo.