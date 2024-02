Katy Perry marca presença em show da Taylor Swift e põe fim em suposta briga

É isso mesmo, parece que a suposta briga entre Taylor Swift e Katy Perry chegou ao fim! Depois das artistas terem protagonizado uma polêmica em 2013, elas se reencontraram na noite da última quinta-feira, dia 22.

A loirinha se apresentou em Sydney, na Austrália, e, além de contar com a presença do namorado, Travis Kelce, ela também foi prestigiada por Katy Perry e Rita Ora. As artistas ainda foram gravadas aceitando friendship bracelets, pulseiras da amizade em tradução livre, feitas pelos fãs da Swift.

Vale lembrar que a briga começou depois de Taylor acusar Katy de roubar três de suas dançarinas que estavam na turnê Red. O desentendimento também foi relacionado ao fato das duas dividirem o mesmo ex-namorado, John Mayer, mas negaram categoricamente que ele estivesse envolvido.

Na época, Perry chegou a lançar a música Swish Swish como uma alfinetada à loirinha, enquanto a mesma fez o longo clipe de Bad Blood. Em 2019, a esposa de Orlando Bloom falou pela primeira vez que queria colocar um ponto final na discussão e dar exemplo aos fãs mais novos.

À People, certa vez, ela contou que a mídia exagerou nos detalhes:

- Fofoca na vida pode pegar o elevador, mas a verdade sobe pelas escadas. Só leva tempo. O que eu sou muito grata é que conseguimos fazer as pazes publicamente e ser um exemplo de redenção para as meninas mais jovens. Eu sempre quis o melhor para ela e agora podemos falar sobre o melhor que queremos uma para a outra.