Luiza Brunet relembra namoro da filha com Sergio Hondjakoff: Um rapaz maravilhoso

Nos últimos dias, Yasmin Brunet relembrou o seu antigo namoro com o ator Sergio Hondjakoff, famoso por seu papel como Cabeção em Malhação, que foi ao ar entre 2000 e 2005.

Diante da repercussão do assunto, Luiza Brunet, mãe da modelo, concedeu uma entrevista à Coluna Play, do Globo, e relembrou o relacionamento da herdeira com o ator. Segundo ela, Sergio era um verdadeiro galã da TV.

- Ele era um galã da TV na época. Ela estudava na escola Americana (na Zona Sul do Rio de Janeiro), ele vinha vê-la em casa e trazia um buquê de flores. Aquilo para mim era de uma delicadeza enorme. Um rapaz maravilhoso. Não ficaram muito tempo, contou. Vale pontuar que os dois namoraram em 2003, durante a adolescência.

Além do relacionamento, Luiza falou sobre os últimos acontecimentos com o ator, que precisou ser internado para tratar a dependência química.

- Eu acompanho pela mídia a trajetória dele e tenho certeza de que ele conserva aquele belo interior dele. Mas a vida nos apresenta caminhos tortuosos, e precisamos ficar atentos. Fiquei surpresa e me deu saudades de vê-lo tão jovem com um belo buquê de flores à espera dela. Uma cena de filme.