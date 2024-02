Os químicos se reencontram... ...numa amizade de 43 anos. É possível ir além. Memória cita dois casos.

"Amigos são como diamantes, raros e preciosos".

Autor desconhecido, citado por Paulo Silotti.

Prontos

Texto: Paulo Silotti

Nesta foto temos representados nossos diamantes. Turma de 1981, formados no curso técnico de química, pelo Colégio Pentágono de Santo André.

São 43 anos de amizade pura e sincera, que teve uma breve pausa por conta da vida particular de cada um. Até que em 2022, pós-pandemia, com muito cuidado começamos a nos reencontrar.

Uma alegria indescritível.

Mesmo alguns morando no interior de São Paulo, a distância não impede o reencontro.

Tão certo como disse nossa querida professora Maria Teresa (lecionou geografia e história): "Quando entrei para esse grupo percebi que, apesar dos anos, a amizade de vocês prevaleceu. Uma amizade verdadeira, fraterna e carinhosa.

Ao participar dos encontros percebi o quanto são amigos, quase ou até mais do que irmãos".

Como podem ver, somos assim, prontos para a felicidade nos encontrar.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

Tradições e reminiscências da Academia de São Paulo: a evolução da Paulicéia dos estudantes para o São Paulo moderno.

Crédito da foto 1 – divulgação

ELAS E ELES. Domingo, 4 de fevereiro de 2024, o reencontro de uma turma de 1981 do Pentágono: Ana Lúcia (a primeira à esquerda), Neuraci, Letícia, Marta, professora Maria Teresa, Teresa, Ana Maria e Teresa de Fátima; em pé; Geovani, Sebastião, Paulo Silotti, Fernando (atrás), Júlio, Hélio e Ednaldo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 25 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8632

MANCHETE – Governo define regra dos salários. Conversão à URV será pela média dos últimos quatro meses.

CULTURA & LAZER – Santo André ganha “museu vivo”.

Museu de Santo André abandonava perfil de abrigo estático de objetos e passava a ministrar cursos. Um deles, o de encadernação, a cargo da bibliotecária Nilza Saiki, hoje aposentada.EM 25 DE FEVEREIRO DE...

1904 – São Paulo estava ganhando o Instituto Pasteur, com edifício preservado na Avenida Paulista.

1909 - Em organização a Associação Auxiliadora dos Carpinteiros, Pedreiros e demais classes.

Todos os jornais de Lisboa eram unânimes em condenar com severidade as selvagerias carnavalescas praticadas este ano no Teatro Lírico de São Carlos

1989 - Cantor e compositor Taiguara fazia o show de encerramento da semana de abertura da Escola Constantino Castellani, em Santo André.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado da Bahia, hoje é o aniversário de América Dourada, Dias d’Ávila, Guajeru, Mansidão, São Gabriel, Tanque Novo, Várzea da Roça, Várzea Nova e Wanderley.

Aniversaria, também, Manaquiri, no Estado do Amazonas.

Ainda na Bahia, hoje é o aniversário da emancipação política de Canudos, imortalizado na obra de Euclides da Cunha e citado duas vezes nas crônicas de Victor Arroyo.

Conversa de poeta

Texto: Victor Arroyo

Li num recorte antigo de jornal que, perguntados sobre as duas Canudos históricas que desapareceriam – a do Antônio Conselheiro e a dos sobreviventes do massacre – alguns funcionários do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca respondiam: "Isso é conversa de poeta", e complementavam dizendo que essa região precisa de água, não de história.

2º Domingo da Quaresma

25 de fevereiro

Este é o meu filho amado, escutai-o.

Ilustração: Pastoral Universitária UniSalesiano (divulgação)