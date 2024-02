Obituário - 25 de fevereiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Ruth Koch Manfrin, 84. Natural de Restinga (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Sebastiana Dias Carrara, 78. Natural de Presidente Venceslau (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Batista da Cruz, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 14. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Aparecido Aggio, 74. Natural de São Caetano. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Pereira dos Santos Irmão, 73. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Silva, 71. Natural de Serrita (Pernambuco). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edivando Alves Correia, 68. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abel José de Araujo, 66. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Fochi Carollo, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 14. Jardim da Colina.

João Carlos Segobia Galhardo, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 14. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Elaine Derozzi Alves, 60. Natural de Votorantim (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Daniella Rodrigues de Moraes, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Tradutora. Dia 14. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Joel Custódio da Silva, 60. Natural de Amparo da Serra (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 14, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Carmem Irene Goria Adolfo, 81. Natural do Espírito Santop do Pinhal (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Sebastião Belisário de Sousa, 87. Natural de Tarumirim (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Rosario Maciel dos Reis, 87. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 14. Memorial Jardim Santo André.

Rosângela Sousa Nunes, 51. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Patrícia Santos Souza, 43. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Leandro Barros de Sousa, 36. Natural de Santo André. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 14. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Auzilia Rodrigues Poltronieri, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 14, em Santo André. Cemitério São José.

Doraci Tosti Valle, 75. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 14, em Ribeirão Pires. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.