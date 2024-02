Obituário - 23 de fevereiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Oscar Francisco do Nascimento, 91. Natural de Serraria (Paraíba). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zilar Carvalho Gonçalves, 89. Natural de Miraí (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Odila Arruda Ferreira, 88. Natural de São Pedro (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geny Albano, 84. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Therezinha Cardoso Giomo, 84. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hélio José de Oliveira, 78. Natural do Recife (PE). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Di Rosso, 77. Natural do Boqueirão dos Cochos (Paraíba). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pedro Bianqui, 71. Natural de Nipoã (SP). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís do Carmo Lisboa, 63. Natural de Tucano (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pierre Vieira, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Ajudante. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Telma Wirthmann, 56. Natural de Guarulhos (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Vendedora. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Baion das Dores, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Pedreiro. Dia 12. Memorial Phoenix.

Gilberto Rodrigues, 45. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Alberto Nogueira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Janaína Santos Neves, 37. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

Iascara Maria Fingolo Beltran, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Socorro (SP). Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Aldinea Calestini Martins, 93. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Ventura Netto, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Alves da Silva, 76. Natural de Mantena (MG). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 12. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rogério Vieira de Carvalho, 56. Natural do Tatuapé, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Marceneiro. Dia 12. Memorial Planalto.

José Evanio Pereira, 53. Natural de Murici (Alagoas). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 12. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Reinaldo Andrade Nascimento, 54. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Bejamira da Silva Ávila, 97. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Roberto Oliveira, 69. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.

César Leandro Noel, 48. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Comerciante. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ramiro Lourenço da Silva, 87. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Regina Carvalho de Oliveira, 75. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Aretta Silva do Nascimento, 14. Natural de Guarulhos (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Estudante. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.