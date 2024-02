Simony realiza último exame e celebra resultado: - Está tudo bem

Simony causou preocupação em todos ao revelar que havia sido diagnosticada com câncer no intestino. A cantora frequentemente usa as redes sociais para compartilhar o andamento do tratamento e levar atualizações aos seguidores.

Na última quinta-feira, dia 22, a artista publicou uma foto no Instagram para contar que estava a caminho do hospital para realizar um último exame. Ao exibir uma selfie no carro, ela escreveu:

Indo paro último exame. Com o coração quentinho, tudo está nas mãos de Deus.

Poucas horas depois, Simony retornou às redes sociais ao lado do médico para contar uma ótima notícia. Nos Stories, a famosa perguntou ao profissional da saúde sobre o resultado e ele respondeu:

- A Si está ótima, nunca esteve melhor.

Tomada de felicidade, a cantora celebrou:

- Gente, o exame deu super. Não tem nada, eu sei que vocês estavam esperando isso. É o exame mais importante que tem, a gente já fez e está tudo bem. Que delícia.