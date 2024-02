Anitta celebra apresentação no Premio Lo Nuestro 2024: Muito feliz em poder representar o Brasil novamente

Na noite da última quinta-feira, dia 22, aconteceu o Premio Lo Nuestro 2024 em Miami, nos Estados Unidos. O evento, que premia artistas que lançaram músicas em língua espanhola, contou com a presença de brasileiras, como Anitta. A cantora concorreu nas categorias Artista Feminina do Ano (urbano) e Colaboração do Ano (pop-urbano) com a música La Loto em parceria com Tini e Becky G.

Após o evento, a poderosa compartilhou nas redes sociais um vídeo de sua apresentação com Bad Gyal. Na legenda, a artista celebrou a oportunidade de ter subido no palco da premiação para cantar em mais uma edição.

Muuuito feliz em poder representar o Brasil novamente no Premio Lo Nuestro e cantar Bota Niña com Bad Gyal pela primeira vez!