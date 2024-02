Tigre e Ramalhão se solidarizam com Fortaleza após atentado

Santo André e São Bernardo FC se manifestaram pelas redes sociais sobre o ataque de torcedores do Sport-PE ao ônibus do Fortaleza. Em solidariedade ao time cearense, ambos lamentaram o episódio e pediram a identificação e rigorosa punição dos envolvidos. Na quarta, após partida válida pela Copa do Nordeste, torcedores do Sport armaram emboscada, apedrejaram e jogaram bombas no ônibus que estava a delegação do Fortaleza. Sete jogadores ficaram feridos. A diretoria do time pernambucano anunciou o rompimento institucional com a torcida organizada do clube e e está colaborando com as investigações.