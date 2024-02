Corinthians vence fácil e avança na Copa do Brasil

O Corinthians estreou na Copa do Brasil com uma vitória tranquila sobre o Cianorte-PR por 3 a 0, ontem à noite no Estádio Willie Davids, em Maringá. O triunfo coloca o Timão na segunda fase da competição e agora espera o vencedor de Olaria-RJ e São Bernardo FC, que jogam na próxima semana. Foi a quarta partida sem derrota do alvinegro, que agora pensa na Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, no próximo domingo (28). A segunda fase da Copa do Brasil vai acontecer entre os dias 6 e 13 de março. A partir de agora, para avançar de fase, será necessária a vitória. Empate levará a decisão para os pênaltis. Pelo triunfo de ontem, o Corinthians deve receber cerca de R$ 1,47 milhão.

O Timão não precisou de muito tempo para construir a vantagem. Logo aos dois minutos do primeiro tempo, o atacante Wesley abriu o marcador, após jogada pela esquerda que acabou batendo no zagueiro e enganando o goleiro Vinícius Almeida, do Cianorte.

Sem oferecer resistência, o adversário mal incomodou a defesa corintiana. O time paulista teve mais a bola no pé e dominou praticamente todas as ações da partida. Romero, mais uma vez, mostrou que está em boa fase e foi fatal marcando duas vezes. No gol, Carlos Miguel atuou no lugar de Cássio. e as poucas vezes que foi exigido mostrou segurança.

Desde que chegou, António Oliveira segue invicto como técnico do Corinthians, com três vitórias e um empate.

Na história, foi a terceira vez que paulistas e paranaenses se enfrentaram. Agora, são duas vitórias do Timão contra uma do Cianorte.