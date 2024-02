Azulão acredita em mudança de ares após cessar derrotas na A-3

O empate por 1 a 1 contra o Votuporanguense anteontem pode mudar os rumos do São Caetano no Campeonato Paulista da Série A3. Pelo menos essa é a expectativa a partir de agora. O ponto conquistado manteve o Azulão na vice-lanterna com apenas três pontos, mas pôs fim a uma série de seis derrotas consecutivas.

O técnico Rogério Zimmermann celebra a evolução no rendimento da equipe. “É importante interromper a sequência de derrotas. Agora é fixar as cosias boas que aconteceram nesta partida para tentar uma arrancada, ter desempenho e bons resultados.”

O fantasma da derrota perseguiu o Azulão até os 40 minutos, quando o defensor Douglas DG conseguiu empatar. O autor do gol diz estar feliz pela entrega da equipe e acredita que esse espírito de luta será fundamental para a recuperação do time. “A dedicação do elenco e a entrega será a máxima para buscar os resultados”, comentou.

Amanhã, às 15h, também no Anacleto Campanella, o Azulão volta a campo para o jogo dos desesperados contra a Matonense, lanterna da competição. A partida é uma oportunidade para o Azulão conquistar a primeira vitória em 2024 e, quem sabe, fugir da zona de rebaixamento. Para isto acontecer, terá que vencer e torcer para o Grêmio Prudente vencer a Itapirense, primeiro time fora do Z2.

Kanu, zagueiro e capitão do Azulão, convoca a torcida para essa “decisão”. “O São Caetano não merece estar nessa situação. Peço para que acreditem no elenco. Estamos nos doando e nos entregando dentro de campo. Então pedimos para que a torcida compre a ideia e venha nos prestigiar.”

INGRESSOS

Os ingressos para a partida contra a Matonense começam a ser vendidos hoje, tanto nas bilheterias do estádio quanto no site tickethub.com.br. Os valores são R$ 10 (inteira e R$ 5 (meia).