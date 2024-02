Charge - 23 de fevereiro de 2024

A Enel São Paulo realizou levantamento com 24 municípios da área de concessão da companhia na Região Metropolitana e apontou São Bernardo como a quinta cidade com mais ocorrências de pipas na rede elétrica e a mais afetada do Grande ABC nos incidentes. Os dados coletados de janeiro a novembro do ano passado apontam que, em geral, na Grande São Paulo as falhas dobraram (51%) em relação a 2022 – com um salto de 1.929 para 2.924 casos.

Para além de São Bernardo, que registrou 49 episódios no período, na região se sobressaem Santo André e Mauá, ambas com 46 pipas enroscadas em cabeamentos de energia. Os números das três cidades só perdem para Taboão da Serra, com 53 ocorrências; Carapicuíba, 109; Osasco, 124; e, por fim, para a Capital, com disparadas 2.209 incidências.