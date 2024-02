Palavra do Leitor - 23 de fevereiro de 2024

Assistência

‘Serviço domiciliar de Diadema apoia família no cuidado com paciente’ (Setecidades, dia 18). Parabéns à Prefeitura e equipes que prestam este serviço. Somente que tem ou teve convalescente em casa sabe como isto é importantíssimo e ajuda na recuperação.

Walmir Ciosani

São Bernardo





Trem

Excelente ideia do governo federal de um novo programa para investir no transporte de passageiros por trem. Tive a oportunidade de usar a linha da Vale, entre Belo Horizonte e Colatina, e foi uma experiência muito proveitosa. Foi uma viagem segura, rápida, confortável, belas paisagens, internet, restaurante a bordo e, principalmente, menos da metade do preço de uma viagem rodoviária. O Brasil perdeu ao investir no transporte rodoviário, que só é mais barato do que avião e atualmente perde nos custos das mercadorias e das vidas perdidas no trânsito. Certamente que é uma utopia pensar em ferrovias, mas as mudanças climáticas e estruturais obrigam as nações a buscar formas eficientes e menos poluentes de transporte.

Daniel Marques

Virginópolis (MG)





Democracia

A democracia de Lula segue célere os passos da democracia relativa de Nicolás Maduro. Aos poucos, Lula segue, com auxílio de amigos no poder, combatendo, desestabilizando e inviabilizando os adversários que são pedras no seu caminho, objetivando se perpetuar no poder. Falta pouco para venezuelarmos. Acorda, Brasil, antes que seja tarde demais.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Marta Suplicy

Ver a ex-senadora Marta Suplicy criticar as alianças políticas do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é até cômico. Só petista que visa cargos comissionados aplaude essa senhora, que votou no Senado Federal a favor do impeachment orquestrado pelo eterno vice-presidente Michel Temer (MDB), ao lado do ex-presidente da Câmara dos deputados, Eduardo Cunha (MDB). Depois de não conseguir sua reeleição, ganhou cargo nessa mesma gestão do prefeito Ricardo Nunes, que hoje a ex-prefeita Marta Suplicy, Martaxa, faz crítica. A ex-chefe do município de São Paulo vai ser um cavalo de Troia na campanha do deputado federal Guilherme Boulos em busca de conquistar o eleitor paulistano para ser eleito. E o Partido dos Trabalhadores vem dividido para a campanha municipal da Capital.

Eduardo Furtado

Mauá

Lula e o Holocausto

‘Lula iguala ações de Israel em Gaza ao Holocausto e cita nazista Hitler’ (Política, dia 19). Os ignorantes são aqueles que mais falam... besteiras. Cala boca, Magda, digo, Lula!

Tania Tavares

Capital

Lula e o Holocausto – 2

Chamar de Holocausto a guerra em Gaza por si só demonstra que Lula fez uma fala reveladora de uma ignorância primária, além de extremamente infeliz, pois nunca viveu uma guerra, quanto mais compará-la ao Holocausto. É o que dá falar no improviso. Acaba aumentando o antissemitismo e estimulando a guerra entre os povos. Falou bobagem. Quando sai mundo afora abre a boca para vomitar ódio e vingança. E pensar que essa figura um dia almejou o Nobel da Paz. Passou longe!

Izabel Avallone

Capital

Lula e o Holocausto – 3

O povo cristão evangélico se considera da estirpe espiritual do povo de Israel. A caminhada de fé dos israelitas relatada no Antigo Testamento bíblico continua no presente, também pelos pés dos fiéis das igrejas protestantes históricas e pentecostais. Mexer com Israel significa mexer com o povo cristão evangélico. Lula, que abriu mão de governar (a inflação galopante e a aterradora escalada criminosa agradecem) para turistar ao lado de Janja, a primeira-dama deslumbrada, e proferir sandices apopléticas, tornou-se persona non grata para Israel e anticristo para o povo cristão evangélico, que interpretará o voto no falso ídolo petista ou em qualquer aliado seu como um voto no capiroto.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte (MG)