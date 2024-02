Importância parlamentar

O caixa da saúde em São Bernardo deve receber neste ano o reforço de R$ 16 milhões encaminhados pela União. O município comandado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que enfrenta problemas orçamentários no setor, será contemplado por emenda impositiva liberada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania). A destinação do dinheiro em momento delicado expõe à opinião pública como é importante que as cidades tenham representantes comprometidos em Brasília, de modo que possam socorrê-las nas adversidades. Diante dos recentes percalços enfrentados pelo município, cujo atendimento médico na rede corria o risco de colapsar, a iniciativa se torna ainda mais relevante.

São Bernardo tem enfrentado graves desafios em sua infraestrutura de saúde, refletidos na precariedade dos serviços oferecidos à população. Alas inteiras de hospitais fechadas, filas intermináveis para consultas e exames, além da carência no atendimento nas unidades básicas, são problemas recorrentes que têm impactado diretamente a qualidade de vida dos munícipes. É neste contexto que Alex, atento aos desafios do prefeito, a quem deu apoio na eleição passada, interveio. A destinação da verba é luz no fim do túnel. Esses recursos, carimbados, têm o potencial de reverter parte dos problemas enfrentados, possibilitando investimentos em infraestrutura, equipamentos e recursos humanos.

Alex, que já manifestou intenção de disputar a Prefeitura em outubro, dá mostras de que está de olho no dia a dia da cidade. A atuação proativa do parlamentar em favor do município no qual mantém domicílio eleitoral, demonstra não apenas compromisso político, mas também responsabilidade social. É papel dos deputados federais não apenas legislar em Brasília, mas também zelar pelos interesses e bem-estar das comunidades que representam. Nesse sentido, a destinação de verbas para a saúde de São Bernardo é exemplo a ser seguido por parlamentares eleitos por outras cidades do Grande ABC, destacando a importância vital de atuação comprometida com os interesses da população.