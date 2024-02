Força e concentração! Décima Prova do Líder no BBB24 é de resistência; entenda a dinâmica

Façam suas apostas! Acontece na noite desta quinta-feira mais uma prova para definir o novo líder da casa mais vigiada do Brasil. A prova será realizada em dupla, terá apenas um Líder. A disputa funcionará da seguinte forma: com os jogadores sustentados por um cabo, ambos terão que permanecer abraçados, juntos, em cima de uma plataforma.

As duplas formadas foram: Pitel e Fernanda, MC Bin Laden e Lucas Henrique, Davi e Matteus, Leidy Elin e Rodriguinho, Wanessa e Yasmin, Isabelle e Beatriz, Raquele e Michel.

Vale lembrar que Giovanna ficou de fora por questões médicas. Já Alane foi vetada por Raquele, a líder da última semana.

Ainda no final da prova, terá uma premiação em dinheiro! O valor vai aumentando com o decorrer do tempo, começando em R$ 2.500,00 reais.

E aí, quais os brothers ou sisters que estarão Na Mira do Líder da semana?