Monteiro ganha duelo brasileiro com Meligeni e Rafael Matos vai à semi em duplas no Rio Open

A maior experiência se fez valer e Thiago Monteiro será mais um representante do País nas quartas de final do Rio Open, disputado no Jockey Club Brasileiro. O tenista cearense de 29 anos ganhou o duelo verde e amarelo com Felipe Meligeni, por 7/5 e 6/3 e se junta a Thiago Wild, que se garantiu entre os oito melhores no torneio a nível ATP 500, na abertura do dia. Rafael Matos também somou um grande resultado nesta quinta-feira, avançando às semifinais de duplas.

Monteiro e Meligeni fizeram um grande primeiro set, com o tenista mais experiente levando a melhor na hora decisiva, ao quebrar o saque no 12º game para abrir vantagem de 1 a 0, parcial de 7 a 5 após longos 57 minutos.

Meligeni desperdiçou boas chances na parcial, como no oitavo game, quando tinha uma quebra de vantagem e sacava para abrir 5 a 3 mas não aproveitou. Permitiu o empate, sucumbindo diante da maior experiência de Monteiro.

O segundo set continuou extremamente equilibrado, com os tenistas trocando pontos até 4 a 3, quando Monteiro teve o primeiro break point na parcial. Não aproveitou, mas na segunda chance, fez 5 a 3. Em pontos diretos, confirmou o serviço e se garantiu nas quartas com 6/3.

O adversário desta sexta-feira será o quinto favorito, o argentino Sebastian Baez, que superou o compatriota Facundo Diaz Acosta em sets diretos, parcial de 7/6 (7/1) e 6/3. Outro duelo do dia terá Dusan Lajovic, da Sérvia (fez 6/2 e 7/5 no compatriota Laslo Dere) diante do argentino Francisco Cerúndolo, garantido desde quarta-feira.

Outro brasileiro a garantir presença nas quartas de final foi João Fonseca, que eliminou o chileno Cristian Garin, com um duplo 6/4, em 1h31 de jogo. O tenista, de 17 anos, disputa seu primeiro torneio da ATP. "Eu só tenho a agradecer essa torcida. Precisava dessa energia pra ganhar. Nervosismo estava pegando. Estou um pouco sem acreditar o que esta acontecendo nessa semana."

O próximo rival de João Fonseca será o argentino Mariano Navone, que superou o alemão Yannick Hanfmann por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, também nesta quinta-feira.

VITÓRIA GIGANTE NAS DUPLAS

Em edição de superação para o tênis nacional no Rio Open, Rafael Matos também vai fazendo história no complexo montado no Jockey Club Brasileiro. Ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, o brasileiro somou uma grande virada nesta quinta-feira para avançar às semifinais de duplas.

Matos e Barrientos desbancaram os cabeças de chave 4, os alemães Tim Puetz e Kevin Krawietz, por 2 a 1, parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 10/8 em quase duas horas de jogo. Agora, eles desafiam os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, que passaram pelo espanhol Roberto Baena e o sérvio Dusan Lajovic com 6/2 e 6/3, nesta sexta-feira.

"Mais uma vez saímos atrás no placar, 3 a 0, por um erro nosso. Esta é uma coisa que a gente tem tentado melhorar, em alguns jogos a gente conseguiu, mas na maioria não. Mas o lado bom disso é que temos conseguido dar a volta e o jogo hoje foi decidido nos detalhes", avaliou Matos. "Jogo muito pegado contra uma dupla muito experiente, pra mim uma das melhores do circuito, então é uma grande vitória. Estou muito feliz", continuou.

Sobre os grandes resultados dos brasileiros no Rio Open, o tenista mostrou otimismo em passos ainda maiores nesta edição. "Estou muito feliz pelo resultado de todo mundo. Acho que o tênis brasileiro vem em uma ascensão boa. Alguns favoritos já perderam e acho que esse Rio Open é dos brasileiros."

Em seu segundo jogo no dia, Thiago Wild voltou para atuar em duplas com Fernando Romboli em duelo com argentinos e se deu mal. A parceria brasileira caiu diante dos cabeças de chave 3, Máximo González e Andrés Molteni, em sets diretos: 6/3 e 7/5.