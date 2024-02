Lula reúne Lira e representantes de 12 partidos no Alvorada

O encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio da Alvorada reúne, além do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), representantes de 12 partidos. Também participam 5 ministros do governo.

A reunião é uma iniciativa do Executivo para tentar distensionar a relação com a Câmara. Medidas do governo, como o veto ao cronograma de emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, irritaram deputados. Agora, o Planalto tenta melhorar o clima para seus projetos nesse começo de ano.

O evento é no Palácio da Alvorada. Estão presentes, segundo a assessoria de imprensa da Presidência, os seguintes políticos (além de Lula):

Rui Costa - ministro da Casa Civil;

Fernando Haddad - ministro da Fazenda;

Luciana Santos - ministra da Ciência e Tecnologia e presidente do PC do B;

Alexandre Padilha - ministro das Relações Institucionais;

Paulo Pimenta - ministro da Secretaria de Comunicação;

Arthur Lira (PP-AL) - presidente da Câmara;

Márcio Jerry (PC do B-MA) - líder do PC do B;

Luciano Bivar (União Brasil-PE) - presidente do União Brasil;

José Guimarães (PT-CE) - líder do governo na Câmara;

Antonio Brito (PSD-BA) - líder do PSD na Câmara;

Damião Feliciano (União Brasil-PB) - presidente da Bancada Negra;

Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ) - vice-líder do Psol;

Gleisi Hoffmann (PT-PR) - presidente do PT;

Afonso Motta (PDT-RS) - líder do PDT;

Dr. Luizinho (PP-RJ) - líder do PP;

Odair Cunha (PT-MG) - líder do PT;

Isnaldo Bulhões (MDB-AL) - líder do MDB;

Luciano Amaral (PV-AL) - sem cargo de liderança;

José Luiz Penna - presidente do PV;

João Campos - prefeito de Recife e vice-presidente do PSB;

Gervásio Maia (PSB-PB) - líder do PSB na Câmara;

Romero Rodrigues (Podemos-PB) - líder do Podemos;

Hugo Motta (Republicanos-PB) - líder do Republicanos;

Elmar Nascimento (União Brasil-BA) - líder do União Brasil;

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) - líder da Maioria na Câmara.