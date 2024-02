Hamilton elogia novo carro da Mercedes após teste no Bahrein: 'Mais agradável de dirigir'

Terceiro mais rápido do segundo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, o inglês Lewis Hamilton era só elogios ao novo carro da Mercedes. Depois de sofrer bastante na temporada passada, o futuro piloto da Ferrari mostrou empolgação com o modelo W15.

George Russell já havia elogiado a evolução do carro na quarta-feira, e agora foi a vez de Hamilton também dar seu parecer favorável. "Foi um dia produtivo na pista", avaliou o inglês, que registrou 123 voltas em seu primeiro dia de testes com a Mercedes e ficou 1s145 atrás do tempo estabelecido por Carlos Sainz, da Ferrari, o melhor da quinta-feira.

"Reunimos muitos aprendizados sobre o W15, tanto em nosso trabalho de longa duração quanto em volta única. Claramente fizemos uma melhoria no carro deste ano e é muito mais agradável de dirigir", elogiou o heptacampeão mundial.

Desde as últimas corridas de 2023 que a Mercedes vem prometendo uma evolução no carro. E o início de ano foi animador, a ponto de Hamilton agradecer os esforços de todos. "Um grande obrigado a todos em (fábricas de) Brackley e Brixworth pelos esforços que fizeram para entregar este carro. Estou muito grato por todo o seu trabalho duro", disse.

Nada, contudo, de empolgação. "Ainda temos progresso a fazer, é claro. Mas esta é uma boa base para construirmos", afirmou. "Vamos manter a cabeça baixa e continuar trabalhando para encontrar melhorias, tanto durante o resto dos testes quanto na próxima semana. Mas estou ansioso para voltar ao carro amanhã de manhã (sexta-feira)e continuar esse aprendizado."

Os pilotos correm contra o tempo para ajustarem seus carros para boa largada na nova temporada da Fórmula 1, marcada para o fim de semana de 2 de março, justamente no Grande Prêmio do Bahrein. Antes de se mudar para a Ferrari em 2025, Hamilton quer uma despedida honrosa na Mercedes.