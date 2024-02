Flávio Dino toma posse como ministro do Supremo Tribunal Federal

O ex-ministro da Justiça Flávio Dino, de 55 anos, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele poderá ficar na Corte até 2044, quando completará 75 anos. A cerimônia foi na sede do Tribunal, em Brasília, e os convidados ainda estão deixando o prédio.

A solenidade teve a participação de ministros do Supremo, advogados e outros operadores do direito, além de autoridades como os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Dino chegou à sede do STF às 15h49. Às 16h30, terminou de prestar o juramento. O termo de posse foi assinado às 16h33h. Não há discursos formais na cerimônia de posse. O presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, apenas fez uma saudação de boas vindas ao novo ministro. "É uma pessoa recebida por todos nós com imensa alegria, um homem público que serviu ao Brasil com muitas capacidades nos Três Poderes", afirmou Barroso.