Bolsas de NY fecham em alta, com recordes históricos de S&P e Dow Jones, após balanço da Nvidia

As bolsas de Nova York subiram e marcaram novas máximas históricas, puxadas por ações do setor de tecnologia, na esteira de resultados robustos da Nvidia no quarto trimestre e projeções mais fortes do que o esperado. Os papéis da empresa deram um salto de 16,40%, inspirando um rali em diversas companhias de tecnologia.

O Nasdaq subiu 2,96%, aos 16.041,62 pontos. O desempenho do índice suplantou o do Dow Jones, que terminou em alta de 1,18%, aos 39.069,11 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 2,11%, aos 5.087,03 pontos. O Dow Jones e o S&P 500 tiveram recorde histórico de fechamento.

A Nvidia disparou e teve seu maior ganho em capitalização de mercado. A companhia teve lucro líquido de US$ 12,285 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2024, uma alta de 769% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já a receita subiu ao recorde de US$ 22,10 bilhões, acima da expectativa de US$ 20,4 bilhões da FactSet e alta de 265% na comparação anual.

Na visão da Bank of America Securities (BofA), ainda mais importante que os números do quarto trimestre são as perspectivas oferecidas para o setor de IA, com demanda em crescimento em múltiplas áreas. A própria Nvidia atualizou projeções para o primeiro trimestre fiscal de 2025, com expectativa de receita de US$ 24 bilhões, com margem de erro para 2% a mais ou a menos, diante do otimismo em relação a vendas de produtos IA.

"Destacamos os comentários positivos da empresa sobre a oferta limitada, a baixa dependência da China (apenas uma porcentagem de um dígito médio das vendas de data center versus 20%-25% antes das restrições), o novo pipeline, o aumento da procura soberana por IA, entre outros (pontos)", escreveram analistas da BofA Securities em relatório.

Várias instituições elevaram o preço-alvo para a Nvidia. Entre elas, a Cantor Fitzgerald ajustou sua projeção de US$ 775 para US$ 900 por ação e a Bernstein esticou o preço-alvo de US$ 700 para US$ 1.000. A Bank of America Securities subiu seu alvo de US$ 800 para US$ 925.

Entre os outros nomes do setor de tecnologia, a Amazon avançou 3,55%; a Meta, 3,87% e a Microsoft, 2,35%. A Apple ganhou 1,12%.

Momentum Commerce, uma moderna consultoria de varejo digital, anunciou hoje novas previsões de receita mensal na Amazon dos EUA e de centenas de divisões da empresa. A Momentum calculou que as vendas no varejo da Amazon nos EUA chegarão a US$ 641,3 bilhões em 2024, um aumento de 19,9% ou US$ 106,6 bilhões em relação ao ano anterior.

Diante do otimismo com tecnologia, a empresa de mídia social Reddit apresentou seu prospecto para uma oferta pública inicial, em protocolo formalizado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA nesta quinta-feira, após um ano de preparação. A empresa planeja negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "RDDT".