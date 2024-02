Thiago Wild ganha jogo de dois dias no Rio Open e volta às quartas de um ATP 500 após 4 anos

Thiago Seyboth Wild está de volta às quartas de final de um torneio a nível ATP 500 após quatro anos. Depois de conquistar o título em Santiago, no Chile, em 2020, o tenista brasileiro jamais conseguiu ir tão longe em torneios desta magnitude. O feito ocorre no Rio Open, onde se garantiu após vitória em jogo de dois dias diante do espanhol Jaume Munar.

Brasileiro e espanhol completaram a partida começada na quarta-feira e interrompida pela forte chuva no Rio de Janeiro na abertura da jornada desta quinta. E o triunfo verde e amarelo veio somente no terceiro set, após 2h18 de jogo considerando os dois dias. Wild fechou com 6/2, 4/6 e 6/3.

O adversário nas quartas de final nesta sexta-feira será simplesmente o atual campeão, o britânico Cameron Norrie, cabeça de chave 2, que arrasou com o chileno Tomas Barrios Vera, com duplo 6/1 em somente 62 minutos de partida.

O JOGO

Depois de grande virada na estreia diante do chileno Alejandro Tabilo, Wild tinha pela frente nova pedreira: o espanhol Jaume Munar. O brasileiro não se intimidou e, empurrado pela torcida, começou a partida com tudo, logo quebrando o serviço duas vezes e abrindo 4 a 0. Fechou por 6 a 2.

O brasileiro de 23 anos também largou no segundo set aproveitando o break point. Mas permitiu a reação imediata. Quando a partida estava 3 a 2 para o espanhol, com saque de Wild, a chuva resolveu dar as caras na noite de quarta-feira e a partida precisou ser adiada para esta quinta.

Na volta, o panorama da partida não mudou, com os tenistas confirmando o serviço até 5 a 4 para Munar. O espanhol pressionou o serviço e conseguiu fechar em 6 a 4 no primeiro set point. Como na estreia, Wild iria para o set desempate.

E saiu quebrando e, mais uma vez, permitindo a reação imediata. Controlando os nervos, o brasileiro engatou quatro pontos seguidos para garantir a inédita classificação caseira às quartas de final com 6 a 3 após bola para fora de Munar.

Wild deitou na quadra para comemorar, não se importou em ficar todo sujo de terra e vibrou bastante ao repetir feito de Thiago Monteiro (2017), João Souza (2015) e Thomaz Bellucci (2014), até então os únicos brasileiros nesta fase. Nesta edição serão ao menos dois atletas do País na fase, já que Monteiro encara Felipe Meligeni na noite desta quinta-feira.