Após música tocar no BBB24, WD comemora parceria com Wanessa Camargo: - Realização de um sonho

WD é uma das grande descobertas do The Voice Brasil 2021, e o artista lançou uma música em parceria com Wanessa Camargo no dia 31 de janeiro, chamada Quem é você?. A faixa tocou na última festa do BBB24, agitou os brothers e claro, a filha de Zezé Di Camargo. A conquista para o cantor foi considerada uma realização de um sonho.

A cantora percebeu que a música foi lançada a partir do momento que a faixa começou a tocar na festa, e celebrou o feito com os participantes. WD comemorou e ficou feliz com a reação de Wanessa:

- Foi um verdadeiro presente ver a Wanessa empolgada ao escutar a nossa música na festa do BBB. Ela ficou tão feliz. A faixa também impactou os outros participantes, o que me deixou muito orgulhoso. Essa é uma música muito especial pois carrega muito da minha essência musical e também da minha personalidade. Ter gravado Quem é Você? com a Wanessa foi a realização de um sonho, declarou.

A faixa é a combinação da autenticidade de WD com o pop de Wanessa. Ela foi escrita pelo próprio cantor em parceria com Umberto Tavares, Jefferson Júnior e Stefan Baby.