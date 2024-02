Simony compartilha texto reflexivo rebatendo comentários negativos: Estou viva e muito feliz

Em agosto de 2022, Simony foi diagnosticada com câncer no intestino após realizar alguns exames de rotina. A notícia foi revelada pela própria cantora, nascida em 1 de julho de 1976, em suas redes sociais. Enquanto segue com o tratamento, ela usa a web para fazer desabafos e falar sobre sua jornada.

No dia 22 de fevereiro, a artista compartilhou uma foto em que aparece belíssima com maquiagem e cabelos produzidos. Ela usou a legenda para escrever um texto reflexivo sobre os comentários negativos que recebe. Sem se deixar abalar, Simony declarou que está feliz e não deixa que opiniões alheias afetem sua autoestima:

As pessoas não andam bem. Sabemos que cada um carrega dores, decepções. Agora a maldade está muito aflorada e isso me dá medo. Ultimamente o que anda saindo da boca das pessoas é horrível. Claro que diz muito mais sobre elas. Graças a Deus que sempre fui uma mulher bem resolvida e depois da doença sou muito mais feliz, resolvida. Porque hoje só deixo minha energia e só presto atenção naquilo que me faz feliz. Foi pra isso que ganhei uma segunda chance. Ser feliz. O que algumas pessoas acham de verdade do fundo do meu coração não me importa. Ah ela usou muito filtro, ah ela fez harmonização. Ah ela tá gorda, ah ela tá magra. Não, eu estou VIVA E MUITO FELIZ. A opinião maldosa, o achismo, não me importa. Eu sempre fui muito bem resolvida e hoje sou muito mais.

A cantora ainda finalizou:

Não esperem uma doença pra mudar. A mudança pela dor não é legal, tem pessoas que a dor muda. Aproveite e mude agora seja melhor, vamos evoluir ainda dá tempo. Seja luz. É o que desejo. Um lindo dia cheio de amor, saúde. Coloquei essa foto bem produzida e maquiada porque amo me sentir linda.