Cristiana Oliveira relembra vício em cocaína de Rafael Ilha, ex-Polegar, durante namoro

Em entrevista ao podcast Inteligência LTDA, a ex-Pantanal Cristiana Oliveira relembrou o namoro que teve com Rafael Ilha no início dos anos 1990. No auge da carreira vivendo a protagonista Juma na primeira versão da novela da TV Globo, a atriz conta que os dois namoraram por um um ano e oito meses, quando ela tinha 26 anos de idade e ele apenas 17 anos.

- Foi tudo muito doido: no auge da minha carreira, eu apaixonada por um menino nove anos mais novo que eu. Eu escondi durante um tempo. Eu era apaixonada por ele. Se tivesse internet na época, eu ia ser cancelada. [...] Para mim, ele era um homem, começou declarando.

Atualmente com 60 anos de idade, Cristiana relembrou o período difícil que enfrentou na época do namoro por conta do vício que o também ator tinha em cocaína.

- Ele tinha o problema da cocaína. Inclusive, muita gente achou que eu levei o Rafael a isso [para as drogas]. E eu nunca cheirei cocaína na minha vida. Nunca. Já tive com carreira na frente e nunca experimentei, afirmou ela, dizendo ainda que ficou sabendo do vício do namorado bem depois.

- Eu ajudava ele, ia nas clínicas, virei meio que mãe dele. Era parceira e mãe. Queria ajudar ele a melhorar. Só que eu não imaginava que o vício em cocaína era irreversível. Lembro que eu fui em várias clínicas visitá-lo, até quando eu já estava com o Fábio Assunção, para quem não sabe, os artistas já foram casados.

A ex-modelo diz que lida bem com seu passado, mas critica as pessoas que, até hoje, trazem esse romance à tona com o objetivo de julgá-la.

- Tenho isso super bem resolvido. As pessoas é que precisam disso para poder fazer críticas. Isso já tem 35 anos. Por que as pessoas precisam trazer isso para um momento presente para dizer: Ele não é perfeito, ela não é perfeita. E na época as pessoas falavam: Essa mulher deve ser maluca, doente da cabeça. Diziam: Porque eu, como uma mulher linda, famosa, rica, está namorando um moloque do Polegar, que tinha fãs que me odiavam. Ele era mais baixo que eu, magrinho. Não era amor, era paixão. As pessoas têm preconceito com isso ainda, declarou a famosa.

Ao finalizar, explica o momento em que se relacionou com o ex-Polegar:

- Eu tinha 26 anos, e ele tinha 17. A adolescência foi aquele período em que eu engordei muito. Então, aquele período da adolescência para a fase adulta, ficou aquele buraco, que eu não vivi, porque eu era rejeitada por ser gorda. Era meio que eu se eu tivesse congelado no tempo. Quando eu me apaixonei pelo Rafael, era como se aquela menina de 17 anos estivesse apaixonada por alguém da mesma idade, disse Cristiana.