Líder do FMI diz que teve reunião excelente com Milei sobre melhor meio para Argentina avançar

A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, afirmou nesta quinta-feira, 22, que teve uma reunião "excelente e substantiva" com o presidente da Argentina, Javier Milei. Ela está em Buenos Aires para negociações sobre ajustes no pacote de ajuda para o país, e comentou o assunto no X (ex-Twitter). Gopinath disse que discutiu com o presidente argentino "o melhor meio de levar o país adiante".

Em mensagem de ontem, ela se dizia feliz por estar em Buenos Aires, após uma "discussão produtiva" com o ministro da Economia, Luis Caputo, e outras autoridades sobre esforços em andamento para "restaurar a estabilidade macroeconômica, proteger os vulneráveis e fortalecer as perspectivas de crescimento na Argentina".