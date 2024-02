Alckmin e Pacheco chegam ao STF para posse de Dino

, 22/02/2024 - O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, chegou há pouco ao Supremo Tribunal Federal para a posse de Flávio Dino como ministro da Corte. Estava acompanhado de sua mulher, Lu Alckmin. O vice-presidente é filiado ao PSB, mesmo partido pelo qual Flávio Dino se elegeu senador em 2022.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), chegou logo em seguida para o mesmo evento.

Dino foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, depois de superar os ministros Jorge Messias (AGU) e Bruno Dantas (TCU) na preferência do petista. Ele é o segundo escolhido por Lula para o Tribunal no atual mandato. O primeiro foi Cristiano Zanin.