Paolla Oliveira viaja com Diogo Nogueira para Dubai

Após a temporada de trabalhos no carnaval Paolla Oliveira e Diogo Nogueira fizeram uma viagem romântica para Dubai. A atriz compartilhou as fotos com seus seguidores na quarta, 21. "A gente fugiu um pouquinho, depois de todo turbilhão que foi o carnaval. Um turbilhão maravilhoso, mas agora a gente está passeando", disse a atriz, em um vídeo dos dois pelas ruas de Dubai.

O casal visitou o mercado da cidade, fez passeios de barco e até falaram algumas palavras em árabe: "Saba?u Al-Khair", que significa "bom dia". "Aprendendo tudo aqui!", disse Paolla.

A atriz foi um dos destaques nos desfiles da Sapucaí com seu figurino de onça, ornado com iluminação LED. Consagrada Rainha de Bateria da Grande Rio, Paolla já confirmou presença na escola novamente para o ano que vem. A Grande Rio foi a terceira colocada deste ano, e desfilou entre as campeãs no sábado, 17. Já Diogo Nogueira fez shows durante a folia, como o trio que comandou do Bloco Clube do Samba, no Rio de Janeiro.