Internado para exames, Chrystian, ex dupla com Ralf, passará por transplante e esposa será doadora de rim

O cantor sertanejo Chrystian, ex dupla com Ralf, está internado no Hospital do Rim, na cidade de São Paulo, para passar por alguns exames pré-operatórios. De acordo com o portal Leo Dias, o músico irá realizar um transplante de rim, que está previsto para ser realizado no mês de março.

A equipe do artista informou que ele tem um rim policístico.

Informamos que o cantor Chrystian está internado no hospital HRIM ? Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos, fazendo exames pré operatórios, para a realização de uma cirurgia de transplante de rim a ser realizada no dia 11 de março, no mesmo hospital, pelo médico Dr José Medina Pestana, informaram em nota.

Ainda na nora foi informado que o cantor irá receber o novo órgão de sua esposa, Key Vieira:

Chrystian tem um rim policístico, uma condição genética, e a doação será feita por doador vivo, pela sua esposa, Key Vieira, por meio de uma laparoscopia. O cantor está bem, sem qualquer problema, e cumpre a agenda de shows até a data do procedimento. A recuperação é rápida e a programação é que o cantor volte aos palcos no dia 20 de abril, em show já agendado. No final de janeiro, Chrystian gravou o DVD '60 Anos na Estrada', com produção musical dele, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O lançamento será ainda no primeiro semestre.