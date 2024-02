Lula chega ao STF para posse de Dino. Futuro ministro fala em 'alegria e gratidão'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta quinta-feira, 22, à sede do Supremo Tribunal Federal para a posse de Flávio Dino, novo ministro da Corte indicado pelo petista. Lula estava acompanhado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Lula chegou alguns segundos depois do próprio Flávio Dino, que aguardou ao lado do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, que o chefe do Executivo subisse a escadaria. Os três se cumprimentaram antes de entrar na sede do Tribunal.

Juntos, Lula e Dino ouviram perguntas de jornalistas, mas se limitaram a fazer cumprimentos. "Saudações corintianas a vocês", disse o presidente da República. Dino falou em "alegria e gratidão" por estar assumindo o cargo.

Flávio Dino é o segundo ministro indicado por Lula para o STF em seu atual mandato e assume a vaga deixada por Rosa Weber no Tribunal. O primeiro foi Cristiano Zanin, que entrou na Corte no lugar de Ricardo Lewandowski.