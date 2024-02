Aníbal Moreno comemora rápida adaptação ao Palmeiras: 'Estou me sentindo muito bem'

Abel Ferreira passou 2023 inteiro pedindo um substituto para o volante Danilo, transferido para o futebol inglês. Recebeu apenas em 2024. Mas parece que Aníbal Moreno defende as cores do clube há tempos. O argentino entrou muito bem na equipe, já virou um dos queridinhos da torcida e não esconde a satisfação com a rápida adaptação na nova casa.

"Estou me sentindo muito bem. Todos os companheiros e funcionários do Palmeiras me ajudaram muito, e estou muito contente por ajudar a equipe. Quero seguir dando o meu melhor", afirmou Moreno. "Eu trato de dar o melhor de mim dentro e fora de campo para ajudar o Palmeiras a ganhar os jogos", continuou o argentino, que defendeu o clube em nove partidas na atual temporada.

Forte na marcação e exímio nos roubos de bolas, Moreno vem se destacando no quesito, sendo um dos mais elogiados volantes do Campeonato Paulista. Ele não esconde que vem recebendo uma ajuda extra de um compatriota para se sentir à vontade em novo país e com a camisa palmeirense.

"O Flaco (López, artilheiro do time) fala bastante comigo, ele e os outros gringos como dizem aqui (Gustavo Gómez, Piquerez e Richard Rios são os outros estrangeiros titulares). Eles me ajudam muito dentro e fora de campo. Estou feliz com a ajuda deles na minha adaptação", comemorou.

O camisa 5 aproveitou para falar da partida de sábado, na Arena Barueri, diante do Mirassol, pelo Paulistão. "Estamos nos preparando muito bem para a partida contra o Mirassol. Há muito otimismo de jogar e ganhar, como em todos os jogos. Esta semana foi mais larga, mas estamos focados em fazer um bom jogo e conquistar os três pontos."

Abel Ferreira vai definir os 11 titulares no último treino da semana, sexta-feira. Nesta quinta, na Academia de Futebol, os jogadores fizeram atividades técnicas em dimensões reduzidas e, depois, foram divididos por posições, com meias e atacantes aprimorando passes entre linhas, lançamentos e finalizações. Os defensores aperfeiçoaram marcações e transições.