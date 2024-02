Correios abrem inscrições para o 53º Concurso Internacional de Cartas

Escolas públicas e privadas de todo o Brasil já podem realizar as inscrições para o 53º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado no Brasil pelos Correios e voltado para estudantes de até 15 anos. O estudante autor da melhor redação na fase nacional recebe prêmio de R$ 10 mil em dinheiro e sua escola, R$ 10,5 mil. Já as inscrições, que vão até 22 de março.

Promovido anualmente e internacionalmente pela União Postal Universal (UPU), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), no Brasil, a realização fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A primeira melhor redação de cada estado segue para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A primeira colocada irá representar o Brasil na fase internacional, que fica a cargo da UPU.

Neste ano, o tema é: "Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem". Mais informações estão disponíveis na página do concurso, no site dos Correios.

PREMIAÇÃO

O segundo e o terceiro colocados da etapa nacional também recebem premiação, de R$ 8 mil e R$ 6 mil, respectivamente – e suas escolas recebem R$ 10,5 mil, R$ 8,5 mil e R$ 6,5 mil.

Na fase regional, o prêmio é de R$ 2,3 mil para o autor da melhor redação e de R$ 2,5 mil para sua escola.

HISTÓRICO