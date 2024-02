Sérgio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, fala sobre namoro com Yasmin Brunet e reage à comparação com Eminem

Quem aí se lembra do Cabeção de Malhação? Bom, o ator que interpretava o personagem, Sérgio Hondjakoff, voltou a ser comentado na web após Yasmin Brunet ter contado que o namorou porque ele parecia com o rapper americano Eminem. Com a repercussão, o ator comentou em suas redes sociais sobre o namoro com a modelo e reagiu à comparação. Os dois tiveram um relacionamento em 2003, quando Brunet tinha 14 anos de idade.

Que honra ser citado pela Yayazytcha no BBB24, e o Rodriguinho lembrou do meu sobrenome certinho. Obrigado pelo fofo? você, além de linda, foi muita fofa comigo, e aquele seu impulso de querer me ter como seu crush Eminem made in Brazil também despertou em mim um platonismo de admiração que alimento até hoje com louvor, e guardo com carinho memórias que me ensinaram sobre afeto, ternura e aconchego do sagrado feminino, escreveu ele.

O artista ainda comentou que guarda boas memórias do namoro que teve com a modelo e que muitas palavras ditas por Brunet o motivam até hoje.

Yasmin comentou sobre Sérgio enquanto tocava uma música de Eminem, rapper que a modelo se declarou fã. A confissão aconteceu durante uma conversa com Wanessa Camargo e Rodriguinho após a produção do reality show colocar a música Without Me para tocar na área externa da casa.

- Ele [Eminem] foi meu primeiro crush americano. Eu só namorei um menino porque achei que parecia com ele. O Cabeção da Malhação, sabe quem é? Lembra dele? Ele era um fofo. Não foi só por causa disso que namoramos, mas isso foi o que me atraiu de primeira.