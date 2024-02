Rainha faz assim! Rihanna é vista usando coroa ao completar 36 anos de idade

Parece que as comemorações de aniversário de Rihanna foram bombásticas! No último dia 20 de fevereiro, a cantora completou 36 anos de idade, e foi flagrada usando uma coroa. Segundo o Daily Mail, a pop star e o companheiro, A$AP Rocky foram vistos com os filhos em um aeroporto de Milão, na Itália.

Antes de chegar ao país, Rihanna e a família estavam em Paris, na França, onde passaram o Dia dos Namorados. Inclusive, os papais deixaram os filhos em casa e foram curtir um encontro romântico pela cidade luz.

Em Milão, além da coroa, Rihanna surgiu com um top preto e uma blusa cinza de camadas. Apesar de já estar de noite, a cantora completou o look com um belo par de óculos escuros.

O que você achou do outfit de aniversário de Rihanna?