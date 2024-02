Na Itália, MC Daniel fica no mesmo hotel que Rainha Elizabeth II já se hospedou e relata preconceito no avião

Do Brasil para a Itália... MC Daniel está todo chique! O funkeiro pousou em terras italianas para participar da Semana de Moda de Milão, desfilando para a grife Philipp Plein, e está hospedado em um hotel bafônico, o Príncipe di Savoia. Isso porque o local já hospedou Rainha Elizabeth II, Madonna e Lady Gaga pela bagatela de três mil reais a diária.

Segundo o site oficial, o hotel foi inaugurado em 1927 e é conhecido por ser um dos mais silenciosos da região de Milão. Sendo contar que recebe os hospedes com garrafas de champanhe e chocolates. Pomposo, né?

Por outro lado, MC Daniel usou as redes sociais para relatar um perrengue que passou no avião enquanto estava a caminho de lá. O funkeiro estava na primeira classe do voo para a Itália quando sofreu preconceito por uma comissária de bordo.

- Vou fingir que a mulher não me parou por pensar que eu não estava na primeira classe. [...] Quando você devolve o preconceito com educação e elegância, dói mais ainda na pessoa que gera o preconceito. Assim que se fura a bolha. Não é porque viemos debaixo que vamos permanecer a vida toda. Antes, quando alguém me tirava por aparência ou dinheiro, eu fazia barraco, agia de uma forma agressiva, agora eu finjo que não é comigo. Eu entendo. Para eles é difícil aceitar. Não é obrigação dela saber que eu tenho dinheiro pra comprar um avião.