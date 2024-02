1º Campeonato de Natação de Verão é reagendado para este sábado

Neste sábado (24), a partir das 10h, ocorre a primeira edição do Campeonato de Natação de Verão para Pets no Bairro Campestre, em Santo André. Segundo o Hospital Veterinário e Pet Shop Dr. Hato, responsável pela organização do evento, o adiamento da data foi motivado pelas adversidades climáticas e dará direito a prêmios e troféus.

Serão duas categorias em disputa: velocidade relâmpago e estilo divertido. Na primeira, o pet vencedor leva para casa um troféu, um voucher para banho especial no Dr. Hato Campestre e um voucher para utilização no pet shop do local. Já na segunda modalidade, o bichinho que levar mais diversão à competição será o campeão, levando para casa um troféu e um pacote de brinquedos surpresa. Os participantes desta categoria podem se apresentar fantasiados.

Para participar, basta realizar a inscrição antecipada através de mensagem pelo Instagram @dr.hato ou no próprio dia do evento, na recepção do Banho e Tosa da Unidade Campestre. Os participantes devem obrigatoriamente estar com as vacinas em dia. No dia da competição, os tutores são responsáveis pela supervisão e comportamento dos pets. Acessórios divertidos e coletes de segurança serão permitidos.